古裝陸劇《陳情令》爆紅的男星肖戰今（24）日傳出半夜到機場準備趕飛機跑行程時，卻發現早就買好的機票竟然被取消，而這個被取消的原因不是航空公司罷工或是飛機延誤，而是只有肖戰一人的機票單單被取消，了解取消背後原因後讓大家都驚呆了。

肖戰一行人凌晨趕往大陸國內航班，準備到下個城市趕行程，沒想到只有他一個人的機票無故被取消。（圖／翻攝自微博）

肖戰原本凌晨到機場坐大陸國內航班飛機，準備飛往下一個城市趕行程，沒想到到了機場後卻發現只有他的機票出了狀況。有位微博網友爆料，有位瘋狂的肖戰粉絲為了和偶像可以搭同一台飛機，刻意取消他的機票，逼迫對方在機場滯留，為了可以和偶像搭到下一台飛機。

隨後有網友爆料，原來是有瘋狂粉絲向網路黃牛買了肖戰的身分證字號，更私下取消他的機票。（圖／翻攝自微博）

而瘋狂粉絲取消肖戰的機票，是為了和肖戰坐同一台班機，刻意將他滯留在機場。（圖／翻攝自微博）

消息一出讓不少網友驚呆，竟然不是本人也能取消機票，原來是大陸的非法黃牛竊取了藝人個資，販售他們的身分證號碼，這些瘋狂粉絲為了自己的利益就買了偶像的個資，然後隨意地拿偶像身分證字號去取消機票，也引發網友留言撻伐，認為這根本犯法，也指責航空公司太隨便，隨便的人就能輕易取消機票，飛安問題嚴重。

(中時電子報)