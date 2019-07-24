今年為北市公有市場元年，5市場同步改建中，不過衛生局近期點名市場的從業人員衛生管理、作業場所衛生管理、設施衛生管理、品保制度等4項GHP（食品良好衛生規範準則）待改善。北市市場處表示，GHP準則目的在於督促攤商自主管理，並非強制規定，但基於食品安全，正積極輔導攤商符合規範。

柯市府斥資逾百億改建公有市場，盼破除傳統市場環境髒亂、紙鈔交易的刻板印象，目前共有環南市場、第一果菜批發市場、成功市場、南門市場、大龍市場等同步改、興建中，其中大龍市場最快完工，預計11月試營運、12月正式開幕。

不過，有議員質疑公有市場規畫不符 GHP準則，恐淪為食安漏洞，對此北市衛生局針對營運中的中繼市場及平面配置圖，點名四大改善面向，包含人流及攤商未分區管理、進卸貨區旁設有垃圾儲藏室、獸肉類及水產攤位鄰近熟食攤，易交叉汙染，並應有良好排風及排水設備。

另外， 衛生局也建議應改善品保制度，如使用或進貨食材，應可追溯來源，並留存來源憑證，倉儲冷凍溫度應低於-18℃、冷藏應界於 0至7℃間，工作或調理檯面，應保持 200 米燭光以上，並應保有溫度及照度紀錄。

對此，市場處公有零售科長何相慶表示，GHP 準則含括照明、清潔度、排水系統、冷凍及冷藏要求等，降低交叉汙染，目前透過宣導、自治公約、補助更新設備以符合規範，如大龍市場商品設有溫控玻璃罩、分類分區等，朝現代化市場邁進。

北市府參議、衛生局食藥科長王明理表示， GHP為規範準則，透過輔導攤商自主管理，守護食安，但若有重大衛生缺失，經稽查人員查核確認開限期改善單，若屆期不改正，將依《食安法》第8條處 6萬以上、2億以下罰款。

(中時 )