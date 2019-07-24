國安局人員私購9,800條華航免稅菸弊案，總統蔡英文震怒要求懲處，前國安局長彭勝竹請辭後，總統府今日宣布，由退輔會主委邱國正接任國安局長。

蔡英文上任後推動年金改革，最困難的軍人年改這部分，就是由邱國正協助與退伍軍人溝通。

邱國正生於1953年，出身於陸軍官校裝甲兵科，曾赴美國陸軍戰爭學院就讀，後派任駐南非武官。邱國正於2006年晉升陸軍中將，並擔任國防大學校長、國防部軍備副部長、陸軍司令部司令、參謀總長等職。2017年退伍以陸軍二級上將退役，其後擔任退輔會主委。

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