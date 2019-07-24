邱國正任國安局長 曾助蔡英文推動年改 14:302019/07/24 工商 彭媁琳 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 退輔會主委邱國正致詞。圖退輔會提供 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 國安局人員私購9,800條華航免稅菸弊案，總統蔡英文震怒要求懲處，前國安局長彭勝竹請辭後，總統府今日宣布，由退輔會主委邱國正接任國安局長。 蔡英文上任後推動年金改革，最困難的軍人年改這部分，就是由邱國正協助與退伍軍人溝通。 邱國正生於1953年，出身於陸軍官校裝甲兵科，曾赴美國陸軍戰爭學院就讀，後派任駐南非武官。邱國正於2006年晉升陸軍中將，並擔任國防大學校長、國防部軍備副部長、陸軍司令部司令、參謀總長等職。2017年退伍以陸軍二級上將退役，其後擔任退輔會主委。 (工商 ) #陸軍 #邱國正 #局長 #蔡英文 #國安局長 也許您會感興趣 推薦閱讀 丹佛僑宴 蔡英文兄姊趕來加油打氣 10:192019/07/20 政治 蔡英文兄姊 現身僑宴給她惜惜 04:102019/07/21 政治要聞 總統傳假消息？！蔡英文辯：有說是金融時報寫的 08:382019/07/21 政治 是否白綠合 蔡稱集結愛台灣力量 04:102019/07/22 政治要聞 加入抹紅行列 推金融時報寫的！總統失格 喊打假竟散布假新聞 04:102019/07/22 政治要聞 所謂「自由民主永續之旅」 04:102019/07/23 論壇廣場 藍綠對決利蔡？韓綜合民調61％大勝 09:422019/07/23 政治 高嘉瑜轉批柯 游淑慧：540度超自然轉變 09:482019/07/23 政治 呼叫陳師孟 04:102019/07/24 時論廣場 走私案成最後稻草？網：民進黨已爛根 10:012019/07/24 政治 政治熱門新聞 走私菸案是多年陋習？他拿韓國瑜清淤例子神回 - 政治 變身挺柯大將 21年民進黨員曝主因痛批民進黨 - 政治 華視2020民調出爐 小英超玄數字讓宅神笑翻 - 政治 黃國昌罵國民黨栽培爛官 綠營四大天王遭狠K - 政治 新任國安局長由退輔會主委邱國正接任 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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