中央社引述外媒報導抹紅旺中媒體的做法引起法界反彈，律師王瀚興援引最高法院針對「嘿嘿嘿案」等多起判決意旨，質疑中央社是否有合理查證？是否在轉載外媒報導前詢問旺中集團的說法？

律師王瀚興表示，1980年代美國記者假造8歲孩童吸毒，更導致「普立茲獎」因此首度撤回，試問英國金融時報與中央社，豈能有普立茲獎的國際聲譽與縝密查證，連普立茲獎都恐出錯，那為何中央社確實合理查證新聞來源，就可率爾「轉貼」報導？

王瀚興引用《最高法院民事判決九十三年度台上字第八五一號》判決意旨「新聞媒體倘其在報導前業經合理查證」，所以如果無法舉證「新聞來源與確實合理查證」，錯誤引用及報導的媒體，將在官司上受不利益判決。

此外，王瀚興表示報導者與被報導者都應有「接近使用媒體」的權利，也就是說，一件新聞或事件媒體在報導前，必須給被報導者在出刊前說明及澄清的機會，反之，如果單憑一方說法就刊出二手傳播的內容，恐有偏頗及侵害名譽之嫌。

(中時 )