蔡英文總統專機走私9800條菸品風暴，《大師鏈》傳媒總裁莊立平表示，蔡政府聲稱追查到底，但大量私菸如何五度五關，過程中如何內神通外鬼，到目前為止相關單位仍然交代不清，讓人質疑準備拿這4個軍人祭旗了事，真正有權有勢的文官體系，照樣綠意盎然。

莊立平透過專文表示，依照行政權責架構，頭一個最該下台負責的，是總統府秘書長陳菊，但小英離不開花媽，東窗事發至今沒聽到花媽半句感言，國安局上級單位國安會秘書長李大維，也像個局外人，綠到底的華航高層，更彷彿被害人。這些貼身文官，讓同樣替小英赴湯蹈火的軍官，還有軍系同僚或退役軍人，徹底心寒。

他說，國安體系出了這麼大紕漏，不是軍中倫理淪喪可以簡化解讀，腐敗因素盤根錯節，上梁不正下梁歪，豈是兩個少校敗類那麼單純，小英風光出訪又成功過境美國，原本該運回的，是足以當輔選利器的外交大砲，卻變成9800條私菸超級髒彈，她怎能不嘔，但如果不趁機大整頓，拿出真正「辣台妹」作風，忍痛切掉身邊毒瘤，恐怕誰也救不了她的選情。

莊立平強調，軍中培養一個國安局長、侍衛長，必須歷經無數職務磨練，和文官體系動輒酬庸空降不同，但從這次弊案可知，當年尹清楓命案的背後，真正淪為砲灰的，絕非位高權重的文官，而是聽令辦事的夾層，而總統官邸變成宅配中心，不是說這些不肖中階軍官沒責任，而是正如柯文哲說的管理問題，事涉總統專機和官邸，比起綠營指控的所謂紅色媒體，這才是真正該拉紅色警報的國安危機。

他認為，檢調正在偵辦此案，但從蔡執政後司法體系的表現，只怕案情只會追到兩個少校和一群「搬運工」，迅速結案轉移焦點，免得影響後續選情，因此外界和輿論更不能輕輕放過，尤其不能只對兩個將軍和兩個少校開鍘。軍人犯錯抬起頭來認錯受罰，確實天經地義，但如果任由犯錯的文官呼攏過去，人民會看不下去。

莊立平強調，1隻蚊子可以叮死韓國瑜，9800條私菸卻動不了權貴高官，此案非同小可，該負責的一干高階文官，陳菊、李大維、華航董事長…，該下台就得下台，不能只對軍人下手，否則失去的不會只有民心。

(中時 )