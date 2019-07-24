在廣東中山出席活動被嫌犯刺傷的任达华，今天（7月24日）出院，下午1點左右在微博簡單寫下：「我们回家@琦琦是我」，並附上雙手抱著白色小熊的照片，向外界報平安，但照片上，上了夾板、被紗布包得厚實的右手仍讓網友難過，感受到事發當時的驚險。

任達華抱著小熊玩偶，在微博向大家報平安，上了夾板的右手讓網友不捨。（取自新浪微博＠任達華）

琦琦隨後發文回应：「今天华哥出院了，我们，回家…」附上多個擁抱貼圖外，也抒發過去4天陪老公在醫院治療、養傷的煎熬心情，強調未來會繼續配合治療，任達華很快就會回到工作崗位，和大家見面。

任達華20日早上到廣東中山出席一家裝飾城開幕儀式，但上台後不久，就達到一名53歲的陳姓男子拿水果刀刺傷腹部，右手4指被割傷，陳嫌被保全人員制服，任達華被工作人員護送就醫，左腹有寬2公分、深3公分的穿刺傷，幸好未傷及重要器官，但右手內側從食指到小指被割出長長一條刀疤，神經斷裂。經紀人霍汶希透露，任達華手術後恢復狀況穩定，食慾也不錯，得知嫌犯患有精神分裂症後，任達華已不打算追究嫌犯責任。

琦琦在微博中吐露過去4天在醫院陪任達華的心路歷程：「這幾天對於我們來說都是異常漫長與煎熬，還好樂觀積極的華哥給我們信心與能量……今天華哥出院了，我們，回家…@任達華。由衷感謝所有醫護人員的悉心照顧，感謝家人朋友的支持和鼓勵，謝謝楊老闆和所有工作人員，也謝謝傳媒朋友，你們辛苦了。接下來我們會繼續配合治療，相信華哥很快就可以回來和大家見面，再一次謝謝各位，感恩！」

(旺報 )