時代力量立委黃國昌爆料國安人員私帶免稅菸案，黃先前稱國安局派5部貨車到機場載免稅菸，黃國昌今天再爆料，經過確認5輛車不是國安局派的，而出總統府派去，發文總統府詢問是誰派車去載私菸。總統府發言人丁允恭表示，當日相關勤務相關車輛是由總統府侍衛室去調度跟派車，包括侍衛室、總統府借用及特勤的車輛。

至於國安會秘書長李大維辦公室是否有牽涉其中？丁允恭說，因為現在司法已經調查，相關當事人也在羈押中，我們配合調查，由司法單位說明比較好。

(中時 )