五部車輛 府：侍衛室、總統府借用及特勤的車輛 14:282019/07/24 中時 曾薏蘋 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 李大維（圖）。（中央社） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 時代力量立委黃國昌爆料國安人員私帶免稅菸案，黃先前稱國安局派5部貨車到機場載免稅菸，黃國昌今天再爆料，經過確認5輛車不是國安局派的，而出總統府派去，發文總統府詢問是誰派車去載私菸。總統府發言人丁允恭表示，當日相關勤務相關車輛是由總統府侍衛室去調度跟派車，包括侍衛室、總統府借用及特勤的車輛。 至於國安會秘書長李大維辦公室是否有牽涉其中？丁允恭說，因為現在司法已經調查，相關當事人也在羈押中，我們配合調查，由司法單位說明比較好。 (中時 ) #總統府 #車輛 #侍衛室 #調查 #免稅 也許您會感興趣 推薦閱讀 運安會擬再查普悠瑪 專家籲找原因 04:102019/07/22 生活新聞 獨》警衛官用總統車隊掩護私菸出關 國安恐大地震 16:552019/07/22 社會 獨家》華航高層綠油油 護航免稅菸闖關？ 23:492019/07/22 政治 綠執政 總統專機走私菸牟利公開祕密 04:102019/07/23 政治要聞 偷情吸毒走私…御林軍狀況百出 04:102019/07/23 政治要聞 總統府侍衛長張捷調陸軍委員 16:452019/07/23 政治 不只免稅菸 2神祕女搭國安局便車買一堆夯貨 18:412019/07/23 生活 隨扈夾帶私菸 蔡政府時期從300多條飆至9800條 18:302019/07/23 政治 大舉寄生華航？徐弘庭揭肥缺佔滿民進黨親信 19:592019/07/23 生活 怪獸侍衛室獨大 國安特勤無法管 11:122019/07/24 社會 政治熱門新聞 走私菸案是多年陋習？他拿韓國瑜清淤例子神回 - 政治 變身挺柯大將 21年民進黨員曝主因痛批民進黨 - 政治 華視2020民調出爐 小英超玄數字讓宅神笑翻 - 政治 黃國昌罵國民黨栽培爛官 綠營四大天王遭狠K - 政治 新任國安局長由退輔會主委邱國正接任 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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