宋慧喬與宋仲基爆出離婚消息，1年8個月婚姻正式畫下句點，昨天出席活動時，全程沒有笑容、神情若有所思，立刻引起網友熱議，此外接受訪問的內容，更被部分媒體指稱有「公主病」，還爆出她將暫別演藝圈，一連串不實報導，讓翻譯都難忍氣憤決定為她平反。

根據韓媒《Newsen》報導，宋慧喬出席珠寶展時，被問到「有機會配戴其中一個頭飾，認為會是什麼時候」?當時她回答：「想在生日時後配戴頭飾，因為感覺像個公主一樣」，立刻被媒體指稱有「公主病」，另外被問到：「怎麼決定拍攝的下一部作品」？她回應：「命運不需強求，就是會發生」，也被認為暗指「離婚也是命運使然」，此外有港媒詢問下半年規劃，當時她表示「會用私人時間去休假，明年將會開始新計畫，但目前還沒確定」，立刻又被指出要暫退演藝圈。

對此擔任宋慧喬貼身翻譯的J小姐，看到報導後可說難掩氣憤，立刻跳出來還原事實真相，痛批媒體根本選擇性報導，才會導致外界很大的誤會，坦言當下得知時感到相當可怕，因此決定跳出來說明真相。

(中時電子報)