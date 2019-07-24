都說女兒是老爸上輩子的情人，從小捧在手掌心，想到女兒將來交男友、嫁人，恨不得殺了那個男人！

近日一名女網友漩漩在臉書社團《爆廢公社》PO文：「人家說 女鵝是爸爸上輩子的情人 第一次看到爸爸崩潰讓我不知所措」，並貼出她出嫁拜別父母的照片。只見理著平頭、膚色黝黑，看起來很Man的老爸，竟然攤倒在沙發上以手掩面、崩潰痛哭。這張「Man爸爆哭」照，感動3萬多名網友。

漩漩向《ETtoday新聞雲》表示，她21日結婚，當她與先生拜別父母時，爸爸竟直接崩潰痛哭，甚至站起來說「不要！」，讓現場所有人都紅了眼眶。

當爸爸整理好情緒坐回椅子上，又再度情緒潰堤，用手掩著眼睛，這個瞬間剛好被攝影師捕捉到。最後的最後，老爸不捨地將漩漩交給女婿說：「希望妳跟妳老公幸福」。

網友看到這張動人的照片，也紛紛表示：「看了我也差點哭出來」、「我以後嫁女兒也一定哭慘」、「我跟我爸抱著一起哭」、「只有爸爸才懂的真性情」、「好感人的畫面」。

(中時電子報)