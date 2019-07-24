劇中三角戀。

劇中三角戀揪心。

夏宇禾（左）和王瞳。

韓宜邦和王瞳。

成潤（右）。

製作人王珮華。

王瞳披婚紗無感。

演出民視《大時代》的馬俊麟，因妻子懷疑他與王瞳有曖昧，妻子昨對外表示決意離婚，馬俊麟今天巧合未進棚錄影、也沒他的戲，劇組否認為了他調整班表，強調只是剛好今天沒有他的戲份。馬俊麟戲外正面臨宛如八點檔的三角「家變」，戲裡鋪排王瞳答應韓宜邦（Junior）結婚，王瞳的男友馬俊麟竟出現在婚禮上，這段高潮劇情每天不斷強打預告，三角戀糾結讓觀眾直說太虐心。

披上亮麗婚紗登場的王瞳，表示很喜歡這一次婚紗店安排的衣服，典雅的造型令現場讚聲連連，一旁的韓宜邦還笑說「禮服果然別人老婆穿最美」。《大時代》為了世紀婚禮，動員超過20位演員及50位臨演同台飆戲，棚內加外景耗時4天才完成。

面對這一場眾所矚目的婚禮，王瞳特地為了婚禮戲跑了兩次婚紗店找衣服，王瞳表示很感動這一次婚紗店的幫忙，除了找了一套好穿脫的婚紗，還特地打造輕量型的，讓她能夠克服拍戲時間的漫長。還因此瘦身2公斤，讓整個人變得更fit。

只是為戲披了無數次婚紗的王瞳，笑說對穿婚紗已習慣了，以後結婚可能一切從簡。搭檔韓宜邦幫腔說真的會麻痺，因為在《大時代》已經結第二次婚，真的覺得很煩，但看到王瞳的造型真的會忍不住讚嘆太美了。

王瞳說，很感謝這一次婚紗團隊幫忙，還幫她準備完整的頭紗跟手套，她說本來有珠寶公司要贊助首飾，但她考量要拍4天，很怕沒有保管好就先婉拒，面對大家頻頻詢問最後伍家媚會嫁給誰，王瞳笑說就等播出，自己也很期待這場重頭戲。

對於角色伍家媚的一路心路歷程，十分心疼，被問到伍妹最後會嫁給誰？王瞳神秘的表示要大家看戲就知道了，堅持不劇透。製作人王珮華感謝觀眾支持，她表示很多人會問她「為什麼要折磨伍家媚」，她說職場上的女強人，在感情上一定很多波折，剛好也可以透過戲劇讓大家能夠省思面對自己的婚姻生活、檢視感情狀態以及人生的難題，希望能夠透過戲劇更有智慧面對這些難題。

(中時 )