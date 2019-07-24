特勤人員「偷渡」九千多條的免稅菸的醜聞。總統府今首度針對此案開記者會，總統府發言人丁允恭宣布，新任的國安局長，由退輔會主委邱國正接任。丁允恭表示，總統對此事表達「震撼、震驚及震怒」；所有制度不代表行之有年就合法，機密保護及國家安全，也不該成為迴避、違背法令的理由。

丁允恭說，總統表達震撼、震驚及震怒，責令要徹底整頓，第一時間就進行兩位首長人事調整，行政調查及通關措施，今提出新任國安局長人士，也對國安局整體整頓及徹查。

他說，總統任命邱國正為新任國安局長，期待整頓人員管理及相關制度，落實國家安全工作相關要求，所有制度不代表行之有年就合法，機密保護及國家安全，也不該成為迴避、違背法令的理由，不管轉型正義檔案解密或這次特勤人員大量購滿免稅菸品不當行為，總統立場非常清楚，依法行政是國家安全的必要條件，總統期許，素有治軍嚴謹的邱國正，能加強國安全團隊紀律，確實提升團隊效能。

丁允恭表示，邱國正軍事資料完整、包括作戰、交流及非常完備，所以入選美國戰爭學院陸軍名人堂，創下國軍官首例，當代國家安全挑戰是真正競爭力來自跨部會一體整合能力，面對瞬息萬變兩岸局勢，希望邱主委能落實國安團隊各項政策要求。

私菸風波延燒！總統府召開說明記者會

(中時 )