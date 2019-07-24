新北市好日子愛心大平台今天舉辦愛心捐贈儀式。（譚宇哲攝）

新北市設有類家庭照顧服務，提升弱勢兒少家外安置品質，圓融行善團團長許誥聯合三重義天宮、新北市愛心會、逸龍會，透過新北市好日子愛心大平台捐贈價值100萬元的家具、家電、電腦等及35萬元現金，提供林口類家庭安心照顧處所的弱勢兒少溫馨的成長環境。

新北市好日子愛心大平台今天舉辦愛心捐贈儀式，由新北市副市長謝政達代表受贈，並回贈感謝狀，謝政達表示，類家庭照顧服務市新北市創舉，感謝民間愛心挹注，讓弱勢孩子透過服務，有溫馨的成長環境，也希望有更多民眾響應。

圓融行善團團長許誥表示，得知新北市社會局推動類家庭照顧服務後，便聯合義天宮、新北市愛心會、逸龍會等單位共同捐贈，希望給孩子建構一個家。

社會局長張錦麗表示，現有育幼機構和寄養家庭安置資源有限，市府運用社會住宅結合家庭化及個別化照顧服務，提供受保護兒少類家庭照顧服務，即使孩子們因家長疏忽照顧、不當對待等各種因素被迫離開原生家庭，也能在家庭式安置環境中得到溫馨與溫暖的照顧環境，好好成長。

(中時 )