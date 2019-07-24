網友評論。（圖／翻攝自鳳凰網娛樂微博）

港星任達華上周末在廣東出席活動，遇一男子上台持刀狂砍，造成他腹部與右手四指都被割傷，事件傳開後，演藝圈人心惶惶，今(24日)微博傳出甚至有男星得穿了防刺服才敢上台參加活動，引發網友熱議，但也有人說那是在任達華事件前就被拍到的舊照片，真相暫時不得而知。

據《鳳凰網娛樂》報導，任達華20日發生遇襲事件，右手四指被嚴重割傷，甚至傷及神經，消息傳開後，不少明星都加強了保安措施，傳成龍更開始聘請女保全，近日網友透露有名男星「出行開始穿防彈衣了（這個好像第一次嘗鮮）」。

然看照片中該藝人穿的其實不是「防彈衣」，而是「防刺服」，又叫防刀衣，據知是用特殊材質打造，能有效防止被兇手用刀類銳利物品攻擊，不少網友則猜起照片中男星名字，張家輝、林俊傑等人被點名，討論說：「正所謂富貴險中求」、「沒辦法啊，保安不靠譜，只能靠自己保護自己」。

(中時電子報)