行政院籌編明年度中央政府總預算案，行政院證實，蘇揆周五將主持總預算案全院審查會，討論明年各部會預算額度。由於明年度中央政府總預算案將採擴張型財政政策，歲出將控制在2.1兆左右，歲入因稅收微幅成長也有機會達2兆規模，預定8月中旬或下旬提報行政院會通過。

行政院本周五將召開109年度中央政府總預算第一次全體會議，會中將討論明年度各部會預算，行政院發言人Kolas Yotaka表示，由於周五才開會，她不確定總預算案會在8月中旬還是下旬能通過，政院的立場就是依法定時程，在立法院開議前完成。

據了解，明年度中央政府總預算歲出規模比今年2兆200億成長，估計將達2兆800億元左右，其中支出占首位的社福預算成長最多，約成長300億元，教科文預算則將成長100多億元。

最受外界關注的是明年因適逢總統大選，社福預算將依物價漲幅調高4.15％，增加預算67億元，至少240萬人受惠。另外，政府撥補200億元挹注勞保基金，總預算因此突破2兆元。主計處也證實，明年歲出突破2兆元，是因為法定社福支出增加所致，社福預算規模約在5000億元。而在歲入部分，因政府稅收微幅成長，將比今年度的1.9兆再增加，約達2兆元。

至於國防預算，明年度同樣會比今年增加，今年度國防預算為3460億元，外界預估明年有逾百億元成長空間，據了解，成長金額不會低於60億元，但因國防為總統職權，最後仍待蔡總統拍板，政院在周五總預算審查完畢後也將向蔡總統報告。

(中時 )