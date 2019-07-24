田浩江與王偉忠幽默笑談兩岸的異同，用說唱方式將人生經歷精采呈現。

全民大劇團第五號作品《往事只能回味》7月26、27日將於國家戲劇院上演，由國際聲樂家 田浩江與娛樂教父 王偉忠真人真事本尊演出，導演謝念祖表示，本來2017年演完就要封箱（意指不再加演），但因受「UdnFunLife聯合數位文創」邀約，今年9月將前往紐約皇后及洛杉磯演出，決定在台灣開出封箱前的最後加演場，正式的與紛絲道別，主演王偉忠說：「這次能去美國演出，可真是『美國夢』成真。」

此齣戲圍繞在兩位主角田浩江以及王偉忠的人生故事，劇中除了講兄弟情，也描繪出當年兩岸對於美國夢的嚮往。對於此週於國家戲劇院的演出，導演直呼真的是賺到了，「這齣戲是兩位主角的人生縮影，因此每次加演，都會將兩人的最新近況放進劇中。託了去美國演出的福，必須重新整理這齣戲，台北才有加演的機會。」王偉忠表示，這次演出是為了實現美國夢，「當年許多人為了追求更好的生活，跳機到美國，無論這些美國夢是圓滿了…還是破碎了，現在能一起在劇場回味這個時代，是蠻有意思的」。

《往事只能回味》由2012年首演至今，已經是第8次加演，兩岸共演了34場，導演謝念祖說，這齣戲在台北演和北京演的感覺是十分不一樣的，「如果在台北演，大家對偉忠哥的笑話就會有跟感覺；若是在北京演，觀眾就會跟著田老師的歌曲一起唱！第一次要離開兩位的故鄉演出，因此我們十分期待美國的觀眾，會對什麼劇情最有感覺。」

從小看著自己哥哥跳機到美國生活的王偉忠，此行美國有種不同的情感，「雖然我哥哥的美國夢破碎了，但卻在他女兒身上完成了，美國夢在不同時代有不同的意義，無論是對台灣觀眾還是美國華僑，看這戲都會更有感覺。」田浩江則開心表示，紐約是他第二個故鄉，所以十分期待美國行，「偉忠哥就如同我後天的家人般，能帶家人回到老家演出，對我來說是另一種美夢成真」。

劇中以一首經典老歌〈往事只能回味〉開啟整個故事，美國大都會簽約超過20年的國際聲樂家田浩江，在劇中會親自演唱帶大家回味兩岸經典老歌，王偉忠力勸大家一定要把握看這齣戲的最後機會，「老田的重低音迴盪在場內再搭配著我講故事，我說他唱，這個人生舞台可說是用聲音和故事來感動大家！

此劇《往事只能回味》講述由北京大院出身的聲樂家老田，來拜訪眷村長大的電視製作人老王。一首走調的「往事只能回味」，讓兩個人聊起兒時都喜歡偷聽對岸發送的短波廣播節目和音樂；老王一時興起，想要把兩個人的故事作成節目，因此兩人就邊聊邊演邊唱。兩個人都有一個不算成功的哥哥，也都有著一段疏遠但難以割捨的兄弟情…。

全民大劇團《往事只能回味》

◎台北演出資訊

演出地點：台北國家戲劇院

演出時間：7／26-7／27 共三場

兩廳院售票：https：／／is.gd／FcMpiT

(中時 )