上周在印尼羽球公開賽女單封后、進帳1萬2000分積分的日本女將山口茜，本周世界排名前進2個位子，來到世界第2，跟世界第一戴資穎的積分差距只剩495分，今天山口茜在日本羽球公開賽女單首輪直落二輕鬆過關，近況相當好。

山口茜上周在印尼賽事女單四強力挫戴資穎，最終也帶走冠軍，本周最新世界排名積分增加到9萬2130分，戴資穎則是9萬2625分，小戴想力保世界球后的話，這一站勢必也要打出好成績，她曾在2012年帶走冠軍，雖然之前三屆一次首輪出局、一次受傷棄賽，去年止步16強，今年希望能更上層樓。

戴資穎昨天首輪過關後，今天輪空一天，明天才會第二輪出戰，迎戰印尼女將東宗（Gregoria Mariska Tunjung），山口茜則是昨天輪空，今天才打第一輪賽事，只花29分鐘就以21：9、21：9輕鬆過關，世界排名第4的中國大陸好手陳雨菲，則是21：5、21：19擊退印尼選手菲崔雅妮（Fitriani Fitriani）。

除了要力保世界球后，戴資穎也要力拚2020東京奧運資格，不包括日本公開賽，目前她只參加過2場奧運積分賽，暫時以1萬8475分排第9名；東京奧運羽球男、女單打參賽名額都是38人，根據規定，截至明年4月30日，如果一個國家或地區有2名或2名以上運動員排名前16名，最多就是獲得2個參賽名額，共有34個參賽名額是通過奧運積分賽晉級，3個名額是第三分委員會邀請的外卡，還有1個是地主國特定名額。

(中時電子報)