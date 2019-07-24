在北市內湖經營超跑車行的鄧姓男子，去年與竹聯幫玄武堂道姓男子合夥投資黃金失利，欠下大筆高利貸，鄧男遂對外誆稱投資超跑轉手交易，在短期間即可高額獲利。該集團在吸金上億元後，遭刑事局破獲，檢方複訊諭令鄧50萬交保，因交保無著遭收押。

鄧男將店內10餘輛法拉利、藍寶堅尼等超跑先賣給北市、桃園、新竹等地的租車行或民眾，再將超跑租回店內擺放，待被害人投資後，便將超跑提供給被害人做為抵押品，為了能持續詐騙，事後再以驗車、保養、客戶看車等名義，將超跑騙回。

此外，鄧男還將一車數賣，私下將超跑過戶給其他被害人，被害人若發覺有異，道男即以黑道背景進行恐嚇。警方將鄧嫌等4人拘提到案，查扣現金22萬多元、借據、本票等贓證物，初步清查已有10名被害人，每輛超跑平均詐騙得手1000萬元，不法所得逾億元，但都被鄧男拿去還債。全案訊後，依組織、詐欺、恐嚇等罪嫌送辦。

(中時 )