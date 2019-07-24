特勤人員「偷渡」九千多條的免稅菸的醜聞。總統府今首度針對此案開記者會，總統府發言人丁允恭報告調查進度表示，總統上任之前，相關的行程就已經有類似的行為。

被問到立委黃國昌爆料的五輛車，是誰簽派出去？他說，當天車輛調度是侍衛室統一調度，至於細節涉及司法調查，由司法單位說明。

媒體追問，若這慣例行之有年，總統不允許有這樣情況，目前府方了解的情況？丁允恭說，相關人員藉著出訪之便，超量購買免稅菸品，初步了解及各方訊息，過去就形成一個長年的陋習，讓部分人員缺乏這樣違法性的認知， 針對出訪每次細節要再進一步調查、釐清，但確實過去就有這樣情況。

至於前朝有這樣的狀況，從哪位總統開始？丁說，初步相關人員詢問，目前可以了解得知得是，包括總統上任之前，相關的行程就已經有類似的行為，但一切都要等調查更明確之後，包括詳細時間點、多少數額等所有的細節，釐清之後再跟大家報告。

他說，昨天總統在日前就有邀請總統府秘書長陳菊、國安會秘書長李大維會商，會中總統指示請兩位秘書長就相關單位進行行政調查，已展開行程調查，釐清後會對外說明。

至於府方有沒有人跟著買菸？丁允恭表示，有關於人員參與的部分，已經由司法機關進行調查，釐清是時候會進行相關說明。

(中時 )