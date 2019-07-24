7月11日晚，“2019時報世界華文創意大會”首場分享會在廈門會展中心酒店舉行，廈門市廣告協會會長林坤樂、創始會長陳茂盛及50餘位廈門廣告人參與，現場氣氛熱絡，交流踴躍。

分享會現場，廣告人齊聚一堂。

林淑黛執行長回憶和廈門廣告界的交流可上溯到1992年，當時兩岸廣告界還未深入交流，因為中國時報的邀請，時任廈門廣告協會會長陳茂盛帶領廈門廣告人到台灣參加羽毛球友誼賽，開啟了兩岸廣告各種交流活動。林淑黛執行長在致辭時，提到這段經歷，讓在座的廣告人感動至深。

林淑黛執行長現場致辭。

林坤樂會長對時報金像獎的業界口碑、行業地位充分肯定，現場邀請廣告人參會，並表示今年一定會帶隊再次參加這兩岸廣告人的盛會，進行兩岸廣告創意的交流合作。他也希望能組團對旺旺中時媒體集團進行參訪，可以更深入瞭解企業文化、價值以及主營業務，為未來更廣泛的合作打下基礎。

現場嘉賓一起聽創意大會的簡報。

2019時報世界華文創意大會在7月啟動，一直持續到11月，涵蓋幾項重大活動：第42屆時報金像獎和第20屆金手指獎總決審、世界華文創意論壇、創意直播間、星光燦爛之夜、創意熱展等。

首場分享會在廈門舉行 2019臺北創意節啟動。

時報世界華文創意大會系列活動，將邀請極具影響力的企業、創新創意領軍人物。分享他們對市場及趨勢的瞭解和洞察，提升世界華人的專業能力，開拓華人對創意的國際視野。

首場分享會在廈門舉行 2019臺北創意節啟動。

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1993年時報舉辦廣告金像獎十六年的時報提出了“LOOK EAST 旭日東升”的口號,並創辦了“時報世界華文廣告獎”鼓勵華文廣告人，運用自己的文字及文化，創作屬於華人風格的華文廣告。

首場分享會在廈門舉行 2019臺北創意節啟動。

藉由獎項的設立，凝聚所有以華文文化為創作原點的創意，在國際廣告舞臺上創造獨具中國思想與智慧的廣告美學，並打造華文廣告圈的交流平臺，促進華文廣告業的蓬勃、使華文創作者更具國際觀。

首場分享會在廈門舉行 2019臺北創意節啟動。

2015年時報獎合並了“世界華文廣告獎”、“時報金像獎”與“CLICK網路獎”， 在“世界華文創意大會”的結構下, 舉辦了“臺北國際創意論壇”，在廣告創意之外，更跨界數字創意、文化創意、藝術、設計領域，並迎來了西班牙、日本、北美、新加坡以及兩岸四地的各界創意大咖，造成了一時的話題。

首場分享會在廈門舉行 2019臺北創意節啟動。

廣告創意不分地域，時報世界華文創意大會打造兩岸四地華人創意交流平臺，旨在追求卓越與促進世界華人的專業交流，擦亮創意，榮耀廣告人。

(中時電子報)