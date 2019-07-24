台南市政府推動英語不遺餘力，推出以大紅狗Clifford形象打造「英語魔法校車」，除開往偏鄉為孩子們說英語故事，也把孩子們載往市區。(曹婷婷攝)

台南市英語魔法校車不只開進偏鄉，也把山區孩子載往市區親近英語活動。台南市政府推動英語不遺餘力，推出以大紅狗Clifford形象打造「英語魔法校車」，除開往偏鄉為孩子們說英語故事，也把孩子們載往市區，與大紅狗Clifford參與英語活動，期待為台南市學童英語力「加加油」。

台南市英語閱讀季熱烈開跑，為嘉惠偏鄉民眾，主辦單位第二官方語言專案辦公室發揮創意，為市府公務車設計可愛大紅狗Clifford外衣，吸睛的「英語魔法校車」，前進9座位於山區的小學，包括南化國小、龍崎國小、玉井國小、內角國小、楠西國小等，為當地小朋友帶進英語說故事活動。

二官辦表示，「英語魔法校車」由台灣中油贊助，期待為台南市學童英語力「加加油」，創意來自世界知名《魔法校車》(The Magic School Bus)系列叢書。該叢書由美國聲譽卓著的Scholastic 出版公司，網羅優秀兒童文學作家、自然科學界頂尖專家學者以及知名插畫家所完成，是美國得獎無數、最具影響力，也深受全球喜愛的自然科學繪本。

Scholastic今年除了贊助台南市府2套英語電子書資料庫，亦授權使用其下兩大最受歡迎的繪本《Clifford》以及《魔法校車》，作為南市府推廣英語活動的吸睛焦點，果真吸引孩子目光。

「大紅狗魔法校車」搭載大紅狗真人玩偶與外師前進山區學校為學童唸英語故事，也搭載偏鄉的孩子前往市區，參與於敦煌書局辦理的英語趣味活動。

新山國小林淑熹老師很開心學生們有機會至市區參加活動，她說，鄉間學校連超商都不來設點，附近更無書店或才藝班，對偏鄉孩子來說，敦煌書局就像沒見識過的「書籍宮殿」。全英語互動過程中，孩子字彙雖有限但很快樂，也在心中種下渴望學習的種子。

二官辦表示，大紅狗Clifford除了前進偏鄉，也會隨機出現在英語故事屋活動，成為驚喜彩蛋。暑假是親子英語共學好時機，歡迎大小朋友多加利用英語閱讀季網站，一起為英語力加油。

(中時 )