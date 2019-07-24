台64線五股連環撞 大貨車撞3車無人傷 15:192019/07/24 中時 吳亮賢 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 台64線快速道路往八里方向的五股出口匝道發生連環車禍，1台白色轎車翻覆在路邊。(吳亮賢翻攝) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 今日下午1時許台64線快速道路往八里方向的五股出口匝道發生連環車禍，1台載運鋼筋的大貨車與3台自小客車發生追撞，其中1台白色轎車翻覆在路邊，所幸現場並沒有人員受困，也無人受傷送醫，但車禍造成匝道阻塞，目前由員警協助交管中，詳細車禍原因，仍待進一步釐清。 (中時 ) #車禍 也許您會感興趣 推薦閱讀 巡邏車砂石車擦撞 瑞芳分局警員送醫 16:452019/07/20 社會 車主睡覺未回電 蘆洲死亡車禍差點認錯人 18:112019/07/21 社會 車禍協調不成 女再酒駕連3圈衝撞4車 09:252019/07/22 社會 台南新化重要道路車禍頻傳 企業捐自家LED燈提醒民眾 18:422019/07/22 社會 金門5年車禍亡34人 警方豎立「警示」看板 17:372019/07/23 社會 車禍相撞拋飛1層樓高 幸小腿骨折無生命危險 10:022019/07/24 社會 李榮浩驚曝挺過驚悚車禍「兩根肋骨插穿肺」 11:362019/07/24 娛樂 社會熱門新聞 第一次見男友「香蕉」 女大生2字評語網笑翻 - 社會 獨》國安局全面強制填表自清 人人自危 - 社會 女護士狂砍女護士 追殺8層樓捅196刀 - 社會 網預告北捷板南線隨機殺人 北市警全面戒備 - 社會 少女不爽碎念 持西瓜刀砍母成重傷 - 社會 - 中時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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