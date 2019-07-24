今日下午1時許台64線快速道路往八里方向的五股出口匝道發生連環車禍，1台載運鋼筋的大貨車與3台自小客車發生追撞，其中1台白色轎車翻覆在路邊，所幸現場並沒有人員受困，也無人受傷送醫，但車禍造成匝道阻塞，目前由員警協助交管中，詳細車禍原因，仍待進一步釐清。

(中時 )