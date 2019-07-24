大陸小鮮肉演員楊洋主演WeTV《全職高手》24日播出，該劇該編自同名人氣網路小說，未播出已讓一票小說迷倍感期待，楊洋在劇中飾演一位被迫退役的電競大神葉修，他透露拍攝前除了有去看電競比賽的影片以及與專業人士交流心得來揣摩電競大神姿態外，連上千回的原著小說都仔細閱讀。

「這部網路小說給了我很大的力量，充滿熱血，也讓我理解了競技體育的魅力。」該劇充滿青春熱血，他說，「青春是有活力的，不管做了什麼樣的事，遇到困難都不要放棄。」

楊洋演出WeTV《全職高手》詮釋一代電競大神，對於職業電競選手的真實生活，他頗有感觸地說，「他們與眾不同，每天坐在螢幕前基本上是不停歇的。」

問及劇中飾演退役的電競大神，若不做演員會想做什麼？他說想當飛行員，小時候的夢想就是想去開飛機，並學習如何駕駛，笑說演出該劇後，最喜歡收藏的物品是滑鼠和鍵盤，現在有兩箱了。

楊洋認為競技也是一種運動，更是一種團隊精神，和體育是一樣的，劇中他飾演的葉修始終堅定，始終相信自己，哪怕自己團隊不被看好，甚至面對各種困難失敗，最後贏了，「相當熱血！」有趣的是，該劇由他與江疏影領銜主演，江疏影飾演網咖老闆娘陳果，一路上支持著楊洋；兩人戲外同是處女座，讓江疏影曾對他說，「無論發生什麼事，有老闆娘罩你。」《全職高手》24日起每週三四五晚間八點播出。

(中時 )