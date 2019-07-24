國安局人員走私菸品讓總統蔡英文震怒，更傳出這項「陋習」已行之有年，前總統馬英九時期還曾團購過4千條。對此，國民黨發言人洪孟楷認為，事情尚未釐清之前，就拿前朝出來想打造「天下烏鴉一般黑」？那2016年政黨幹嘛輪替？他說若民進黨政府到現在還是不懂改進及不知民眾為何憤怒，明年一月，就是下台謝罪的時候。

總統出訪國安人員夾帶免稅菸走私入關雪球越滾越大！洪孟楷在臉書發文指出，最令人無法接受是不加反省檢討，反而丟煙霧彈指前朝也有，欲給人各打五十大板之感。他說這種遇到事情就推前朝，千錯萬錯之前的錯的心態，民進黨政府何不乾脆臉皮厚一點，怪當年林則徐鴉片燒不徹底，不連菸草一起燒，讓民眾還有抽菸習慣，所以現在國安局的走私菸，林則徐也該負責？

洪孟楷認為，高達9800條香菸，早已超過過去馬政府時期出訪的總和，是誰給予如此大的權限，讓國安局小承辦能夠叫動華航、海關、倉儲、車隊等一起配合？「這不是上下交相賊，什麼才是？事情爆發到現在已經三天，民進黨政府緊抓小承辦出來當替死鬼，難免更給外界斷尾求生之感」。

洪表示，要檢討前朝可以，但現在事情尚未釐清前，就拿前朝出來想打造「天下烏鴉一般黑」，那2016年政黨幹嘛輪替？他說蔡政府已經執政三年多，現在變本加厲的越走私越多，不就承認做得比前朝更差。要怪別人，那乾脆厚臉皮怪林則徐當初只禁鴉片，讓現在的國安局人員有抽菸需求才鋌而走險。「如果民進黨政府到現在還是不懂改進及不知民眾憤怒為何？那麼明年的一月，就是下台謝罪的時刻！」

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(中時電子報)