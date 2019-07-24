外傳全台房租指數連漲54個月漲幅4.13％ 租屋需求大於供給，內政部今天澄清，依據主計總處所發布消費者物價居住類房租指數顯示，房租指數漲幅低於消費者物價總指數增幅，租金尚稱平穩成長，並無大幅波動情形。

內政部表示，營建署刻正依住宅法及整體住宅政策，從「提供多元租屋協助」、「健全住宅租售市場」及「提升居住環境品質」等面向協助收入較低之無自有住宅家庭，以提供租金補貼（含單身及鼓勵婚育租金補貼）及包租代管等方案，來租得適宜的住宅。

營建署表示，自2007年起辦理之住宅補貼方案，即提供平均每人每月所得低於最低生活費1.5倍（相當所得位於20％分位點以下）中低所得家庭租金補貼，照顧其租屋需求。以2018年度租金補貼計畫戶數6萬5963戶、申請戶數7萬6997戶、核准戶數6萬5813戶，核准率逾8成。今年度也提供6萬5963戶租金補貼計畫戶數，並已於7月22日開始受理申請，以減輕一定所得及財產以下之家庭之居住負擔。

另因應少子女化政策，內政部營建署今年辦理單身及鼓勵婚育租金補貼試辦方案，提供2萬4,000戶租金補貼，以協助20至40歲之單身者、新婚家庭、育有未成年子女家庭減輕租屋負擔。預計8月公告、9月開始受理申請。

營建署指出，推動社會住宅包租代管係為在政府興建社會住宅初期量能不足下，利用民間住宅以低於市場租金出租給一定所得以下之社會或經濟弱勢家庭，透過租賃服務業者共同參與協力完成，今年將擴大補助全台直轄市、縣市政府辦理1萬5000萬戶社會住宅包租代管計畫。另一方面，國家住宅及都市發展中心亦將委由租賃公會及租賃業者，於6直轄市辦理5000戶，期能透過中央與地方協力，並導入行政法人及民間團體力量，以提升租屋供給量，協助穩定租金價格。

此外，為鼓勵房東租給租金補貼戶，政府有提供房東綜合所得稅每屋每月租金收入最高1萬元免稅、房屋稅適用自用住宅稅率1.2％、地價稅大多適用自用住宅用地稅率千分之2等多項稅賦減免，除鼓勵房東參加，也有舒緩租金上升效果。

(中時 )