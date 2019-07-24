台中市政府觀光旅遊局長林筱琪24日心急如焚的說，交通部觀光局補助款嚴重「卡關」，造成燈會整體運作嚴重耽擱。（陳世宗攝）

2020台灣燈會在台中！台中市政府向交通部申請1億元經費補助，至今仍毫無下文。面對時程已嚴重耽擱，台中市政府觀光旅遊局長林筱琪24日心急如焚的說，交通部觀光局補助款嚴重「卡關」，造成燈會整體運作延誤，台中市政府不排除明年改採「自辦」台灣燈會。

林筱淇表示，2020台灣燈會籌辦經費，除市府編列預算外，循例向中央爭取補助及民間贊助，市府依程序向中央申請1億元經費補助，但真正金額多寡？俟收到中央確定補助公文才算數；以利台中市議會召開臨時會審查自籌款等，原預定7月中旬要召開臨時會審議。

林筱琪指出，她在6月28日出席交通部召開審查會時，一再拜託委員能夠加快作業期程，至今又過了快1個月仍毫無下文，造成市府牽一髮而動全身，無法提墊付案，交通部觀光局還說她是在做政治操作，讓她覺得很無奈；因中央補助經費遲未確定，嚴重耽擱該局整體作業進度。

林筱淇強調，2020台灣燈會副燈區設在文心森林公園，預計今年12月21日點燈；但中央補助預算遲未確定延宕承辦進度，招標有期程，做燈也需要時間，面對時間迫在眉睫，希望交通部觀光局能夠盡快核定補助款。否則做最壞打算，不排除由台中市政府「自辦」明年燈會。

2020年台灣燈會規畫以「璀璨台中」為主軸，將於明年2月8日主展區在后里馬場及森林園區登場，佔地35公頃，展期16天，分為雨林秘境及藝想世界，展現生態永續、藝術美學及科技智慧、傳統創新；副展區在文心森林公園，展期從2019年12月21日至2020年2月23日長達65天，以童趣樂園為主，呈現親子歡樂、活力宜居。

(中時 )