交通部中央氣象局今（24）日舉行七股氣象雷達新站房土木建築工程開工動土典禮，由交通部長林佳龍、氣象局長葉天降、台南市長黃偉哲，以及地方民意代表、鹽埕里民共同見證，預計於明年底完工啟用。

葉天降表示，氣象雷達是氣象作業中非常重要的設備，七股雷達更提供了研判、分析與預報台灣西側颱風、梅雨等劇烈天氣系統，不可或缺的資料。在設備已運作20年將更新時，很榮幸獲得許多單位協助，遷移到和地方更能融合的新地點。新站預計明年底完工啟用，將秉持「人本交通」理念，除精進氣象作業，也會加強與地方、團體的合作。

林佳龍表示，七股氣象雷達站自民國91年開始觀測作業，肩負天氣觀測、預報及防災之重要任務，對於氣象局在民國100年能夠順應民意遵照立法院的決議，積極推動遷移工作要給予高度肯定。尤其氣象局不僅能信守環評承諾，避開黑面琵鷺等候鳥來台度冬期間（10月16日至隔年3月31日）進行開工及施工，同時傾聽地方意見，將會同台南市政府，將176號道路至雷達站附近海堤間的連絡道一併拓寬。

林佳龍說，氣象局在遷移七股氣象雷達站的過程經歷許多挑戰，要感謝各環保團體、地方民意代表多年來的指導與協助，以及七股鹽埕鄉親的包容與體諒。新七股氣象雷達新站房將以「黑面琵鷺」和「七股鹽山」做為主體建築的意象，融合現代災防科技和濕地的生態環境，相信日後有機會成為七股地區的新地標。

葉天降也代表氣象局特別感謝台南市政府、水利署第六河川局、營建署台江國家公園、鹽埕里民和許多團體的協助，才能順利開工。

(中時 )