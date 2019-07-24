印尼傑柯．席翁波（Jecko Siompo）與在地影響．新劇場合作推出《動物趴》。(曹婷婷)

今年台南藝術節首度以「看不見的城市」為主題，邀請觀眾一起出走，共同穿越、挖掘大台南豐富文化底蘊。(曹婷婷攝)

2012年首辦即獲熱烈回響的台南藝術節，今年首次專業策展、首度「春去秋來」，2019台南藝術節翻轉大眾想像，邀請國內外藝術家9國近百場演出，台南山海、巷弄都化作舞台，以「看不見的城市」為主題，邀請全民以藝術為地圖，重新探索、發掘前所未見的台南樣貌。

今年台南藝術節將於10月9日至11月10日以5大類別、超過20檔創新演出，台南市長黃偉哲今日在年度首場藝術節記者會，正式宣告早鳥啟售起跑及藝術節翻轉啟動。黃偉哲說，今年藝術節首度以「看不見的城市」為主題，邀請觀眾一起出走，共同穿越、釋放和挖掘整個大台南城市空間裡深度的豐富文化底蘊。

文化局長葉澤山說，今年台南藝術節很不一樣，一改過去上半年推出，改在秋天，希望將天候變數降至最低，也能讓觀眾就著涼爽秋風，沉浸藝文演出，此外，2012年首度推出以來就從文化平權、藝術紮根的核心關懷為出發，累積豐厚基礎，於是，今年也引進專業策展人制度，強調國際共創，邀請國內外藝術家以台南城市為基地進行創作，孕育與城市脈動息息相關的表演。

印尼傑柯．席翁波（Jecko Siompo）與在地影響．新劇場合作推出《動物趴》，邀集國小舞蹈班及年輕舞者共同參與，將在新營文化中心演出揉合自然與城市、別開生面的《動物趴》，在舞動中獲得樂趣，也思考城市與動物、自然、人類的相異與共存。

閉幕音樂節目聽海日記由烏茲別克音樂導演阿雍．金（Artyom Kim）與七股龍山國小全校共40名學生一起發想文本，用漁網、浮球、水桶等材料，以熟悉的七股潟湖為原點，創造出非比尋常的節奏，國家兩廳院新點子月展的音樂策畫團隊和台南民族管弦樂團也投身其中，將七股的浪潮搬進台南文化中心演藝廳。

第8年的台南藝術節再邁出一大步，特聘身兼策展人、評論人、戲劇顧問等多重身分的周伶芝與郭亮廷領銜的策展團隊群共同策劃。

歷屆台南藝術節最大特點，當屬善用得天獨厚自然人文地景的「城市舞臺」單元。本屆策展及創作，可說是此一特點的延展豐富化，從架構打破創作類型，改以地圖和區域分布為經緯，帶領觀眾走山線、遊海線與穿巷弄，挖掘城市空間中不同層次的人文地景。

今年藝術節將由「城市偵查」、「城市傳說」、「台南自造」、「中心自製」以及古典音樂總監沈妤霖打造的「音樂節目」5大區塊組成，邀請印尼、澳門、丹麥、烏茲別克及加拿大藝術家與在地藝術人的共同創作，加上匈牙利、德國及奧地利音樂演出。

(中時 )