交通局長葉昭甫遠傳電信已埋設5894顆地磁感應設備，範圍遍及文心路、公益路、忠明南路、河南路、黎明路等重要幹道。（盧金足攝）

LINE加入遠傳Parking-Go，在台中市找路邊停車位不必趴趴走。（盧金足攝）

民眾疑慮以Line加入遠傳「Parking GO」，是否 提供個資的擔心，交通局表示，輸入車牌號碼等資料，應不致造成個資問題。（盧金足攝）

停車資訊視覺化，再加上直覺化操作系統，解決開車族外出停車惡夢，緩解道路車輛壅塞及怠速空汙等問題。（盧金足攝）

停車一位難求，為找停車常常開著車趴趴走，浪費時間又找的昏頭轉向，25日起台中市近6000個停車位停車空間，民眾只要在Line加入遠傳「Parking GO」，就能掌握停車位那裡，還能用導航找到目標車格，並記錄車輛停放位置，節省找車位時間，使用智慧科技讓停車更便利，但有的民眾擔心個資會不會外洩，市府表示，只輸入車牌號碼，無個資顧慮。

民眾25日起可透過遠傳「Parking GO」Line官方帳號(Line好友搜尋@parking-go即可加入)，輸入車號並開啟手機定位，就能一次查詢市區熱門路段剩餘車位分布情形，並可導航到目標車位，可縮短5至10分鐘找車位時間。

交通局指出，遠傳向經濟部工業局申請停車位偵測的作業，選定台中與台南等地，共有3萬多個地磁感應設備，台中市目前路邊停車格，汽車有4萬6000多格，其中收費有2萬6000多格，現在爭取設置近6000個地磁感應，對民眾掌握停車位大有助益。

為善路邊停車問題，市府交通局與遠傳電信合作，全市差別及累進費率停車位埋設5894個地磁感應設備，25日遠傳「Parking GO」Line官方帳號將在台中啟用，輕鬆找到台中路邊停車位。

交通局長葉昭甫表示，遠傳電信自5月開始布建地磁感應設備，目前埋設5894顆地磁感應設備，範圍遍及文心路、公益路、忠明南路、河南路、黎明路等重要幹道，速度與數量領先各都。

葉昭甫說，在地磁系統尚未布建之前，民眾於熱門路段找尋車位，只能降低車速，不斷地繞場找車位，影響道路車流續進，也增加汽車廢氣排放，地磁系統可偵測車格在席狀態，將車格資訊回傳至遠傳電信及交通局後端停車管理系統，民眾透過遠傳「Parking GO」可即時查詢路邊剩餘車格，減少民眾找車位時間，間接改善道路交通與空氣品質。

「停車智慧化，生活更便利」！市府與遠傳電信合作，在全市重要幹道大範圍、密集地佈建地磁系統，串聯各路段停車資訊，並讓停車資訊視覺化，再加上直覺化操作系統，解決開車族外出停車惡夢，緩解道路車輛壅塞及怠速空汙等問題。

對民眾以Line加入遠傳「Parking GO」，是否提供個資的擔心，交通局表示，輸入車牌號碼等資料，應不致造成個資問題，電信業者先以人氣出來，開發其他商機，對市府停車位資訊掌握也是互惠。

(中時 )