曾國城與黃嘉千。

劉艾立（左起）、竇智孔、關詩敏。

演出成功。

曾國城、黃嘉千、竇智孔、關詩敏、劉艾立等人主演的果陀舞台劇《愛呀，我的媽！》，自2017年台灣首演的舞台劇，今年受新加坡濱海中心邀請前往演出。

演員在舞台上演出辛苦，必須需在暗燈的時候移動和上下換場，謝淳雅、楊子黎在這次演出過程不小心被道具弄到頭破血流，楊子黎頭被敲到，謝淳雅腳也有一小片流血，嚇壞眾人，多虧黃嘉千淡定的拿出隨身攜帶的消毒劑幫忙處理，並請工作人員盡快拿急救箱處理包紮，充分展現《愛呀，我的媽！》劇中為母則強的溫柔精神。

《愛呀，我的媽！》劇中有一段，曾國城跪地向黃嘉千求婚的場景，新加坡觀眾居然入戲到現場當場大喊：「嫁給他」。《愛呀，我的媽！》劇組也是果陀劇場創團以來31年來「喜事最多」劇組，短短2年演出期間有4個寶寶誕生、1椿婚事完婚。

黃嘉千與曾國城在新加坡身兼「陪玩」保母，竇智孔也帶2個小孩前往新加坡共享天倫時光，大兒子竇大福是雙魚座，溫柔善解人意個性，極討關詩敏喜愛，竇智孔催關詩敏趕快加入「生孩陣容」，關詩敏大笑：「沒想到這一天（被催生〉這麼快到來！」

新加坡以英文為主要溝通語言，雖有80％以上的華人，但日常生活都以英文為主，此次《愛呀，我的媽》音樂劇，為新加坡濱海中心「首度」次引進的中文音樂劇，也想籍以吸引不同以往更多元的觀眾。

新加坡濱海藝術中心也表示，《愛呀，我的媽》音樂劇突破語言限制，成功的在新加坡演出，吸引更多喜愛音樂劇的觀眾入場觀賞，由於故事幽默奇幻，主角們互動灰諧，現場觀眾反應超乎預期的熱烈，歌詞、台詞不時引發全場觀眾爆笑如雷。

(中時 )