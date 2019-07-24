原民樂團圖騰、MATZKA＆ DI HOT、BOXING將在2019新北市貢寮國際海洋音樂祭首度組成「原來如此」樂團，挑戰海祭最多人同台演出紀錄。（譚宇哲攝）

新北市府今天下午舉辦2019新北市貢寮國際海洋音樂祭卡司公布記者會。（譚宇哲攝）

將在8月底登場的2019新北市貢寮國際海洋音樂祭今公布卡司陣容，除了有麋先生、八三夭、老王樂隊、Tizzy Bac等人氣樂團，曾獲得海洋音樂大賞的原民樂團圖騰、MATZKA＆ DI HOT、BOXING則首度組成「原來如此」樂團，挑戰海祭最多人同台演出紀錄，吳青峰也重返發跡舞台，接唱9月1日的壓軸場。

新北市府今天下午舉辦2019新北市貢寮國際海洋音樂祭卡司公布記者會，邀請BOXING樂團現場熱力開唱，提前為8月30日至9月1日為期3天的活動暖場。

主辦單位新北市觀光局指出，貢寮海祭邁入第19年，今年表演樂團有來自7國、共87個團隊登台演出，邀請到頑童MJ116、麋先生、化學猴子、八三夭、夕陽武士、美秀集團、Mafana、老王樂隊、Tizzy Bac等，還有來自泰國的Big Ass、瑞士的Dreamshade、日本的妖之鬼狐等人氣樂團，9月1日的壓軸場則由同樣從海祭發跡的原「蘇打綠」主唱吳青峰獻唱，為活動畫下句點。

值得一提的是，曾獲得海洋音樂大賞的原民樂團圖騰、MATZKA＆ DI HOT、BOXING首度組成「原來如此」樂團，代表原住民原創音樂獨立精神，預計將有2套鼓加5把電吉他、1把木吉他、3把貝斯、15支麥克風同時登台，創下海祭歷年最多樂手同台演出紀錄。

比賽團隊共有146隊報名，經評選後選出的30強將於7月27、28日及8月3日在淡水漁人舞台進行海祭初賽，最後出線的10強將在8月30日登上海祭舞台，角逐海洋音樂大賞。

觀光局表示，今年活動舞台設計也是一大亮點，由國際知名藝術大師兼活動藝術總監李明道、裝置藝術家楊禮瑋及英國設計師Blaine Whiteley聯手跨國設計的「自由台」，以特殊的球型發光舞台搭配炫目繽紛的天幕藝術裝置，帶給觀眾前所未有的視聽享受。

2019新北市貢寮國際海洋音樂祭8月30日至9月1在貢寮福隆海水浴場登場，相關演出資訊可上 2019新北市河海音樂季官網、新北市觀光旅遊網、新北旅客臉書粉絲團查詢。

(中時 )