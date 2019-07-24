林書豪返台擠爆機場

隨多倫多暴龍隊勇奪NBA冠軍金盃的台裔球星林書豪，今日下午抵達台灣桃園國際機場第二航廈，隨即前往台北101召開返台記者會，不僅會訴說整個奪冠心路歷程，同時也宣告「國泰夢想豪小子林書豪籃球訓練營」正式開跑。

林書豪雖然目前尚未找到新東家，但這次可說是風光返台，除了將和所有與會嘉賓分享生涯首度奪冠的喜悅，現場也將邀請「國泰夢想豪小子林書豪籃球訓練營」第一、二屆的明星學員到場，包括本屆瓊斯盃中華白隊球星林庭謙，還有叱吒UBA、HBL的好手谷毛唯嘉、白曜誠、林心翔，已經是台灣籃壇耀眼新星的他們，將暢談當年在訓練營的點點滴滴，以及從林書豪身上所學到，無論是在球場內或是球場外，影響自己籃球之路的精神。

此外林書豪也將預告他這次在台灣的公開行程，除了籃球訓練營外，還會出席一場座談會，以哈佛畢業高材生談起成長與求學過程中如何在籃球教育與學科教育上取得平衡，或是家庭、學校等不同環境的教育對他的影響、到如何訂定人生志向，希望能和所有喜愛他的球迷共度一個歡樂暑假。

(中時電子報)