一名迷失阿婆在臺中市西屯區徘徊許久，警方到場關懷詢問

，發現阿婆無法正常言語，見天氣悶熱且時有陣雨，趕緊將阿婆先帶返所休息，由於阿婆未攜帶身分證明文件，利用警用小電腦人臉辨識系統查詢，人臉辨識系統登載的照片部分年代久遠較為模糊，系統顯示與阿婆相似的臉部資料有百筆之多，員警也不放棄讓阿婆回家的希望，逐一過濾、電詢這百筆資料，終於找到阿婆的家人。

臺中市警察局第六分局何安派出所員警魏崑峰，接獲民眾報案稱，有名迷失阿婆在西屯區長安路徘徊許久，警方到場關懷詢問，發現該名阿婆疑似失智，無法正常言語，警見天氣悶熱且時有陣雨，趕緊將阿婆先帶返所休息。

由於阿婆未攜帶身分證明文件，警方先將阿婆帶返所安置，並利用警用小電腦人臉辨識系統查詢，未料人臉辨識系統登載的照片部分年代久遠，系統顯示與阿婆相似的臉部資料有百筆之多，但員警不放棄這可讓阿婆回家的唯一希望，電詢百筆資料，終於找到阿婆家人。

阿婆家屬趕到派出所時，連忙向員警道謝，並表示64歲許姓阿婆家住北區，家人表示阿婆趁其疏未注意，自行徒步離家外出，感謝警方熱忱幫忙，助阿婆順利返家。

警方呼籲「家有一老，如有一寶」，除平時多關心家裡長輩外，若有失智癥狀之家屬，可向失蹤老人協尋中心，索取其所規畫製作的「愛的手鍊」，讓有走失之虞者，能盡速順利返家團圓。

(中時 )