究竟是什麼樣的深仇大恨，要追殺8層樓、狂砍一個人196刀，而且那個人還是妳的閨蜜？

2018年1月29日晚，大陸湖南永州零陵區太谷酒店內發生一起命案，死者王芳（化名）身中196刀，在酒店內當場死亡，行兇者方琦（化名）很快被警方逮捕。湖南省永州市中級人民法院依故意殺人罪，判處方琦死刑，緩期兩年執行。

死者王芳的父親，完全不能接受這份判決。他向大陸《紅星新聞》表示：「我的女兒被捅了196刀，我看到了事發現場的監控錄影，兇手從酒店10樓一直追殺我女兒到2樓，情節太惡劣。」

王爸爸說，女兒和方琦均為當地某醫院護士，兩人曾是無話不談的閨中密友，可是方琦沉迷於賭博後，多次找王芳借錢，甚至曾架刀威脅女兒拿錢，兩人密友關係破裂。

另名王芳10多年好友李婷（化名）也透露，方琦沉迷於某手機賭博軟體，並開始向周圍所有朋友借錢賭博，「她找我借了好幾次錢，還打了借條，更是找王芳借了無數次錢，有時候王芳甚至瞞著我借錢給她」。

判決書顯示，2017年1月6日晚，方琦急於償還他人欠款，向王芳提出借錢，王芳擔心其又用於賭博，不願借錢。情急之下，方琦先掐住王芳脖子，強迫其使用借唄借款2000元轉帳至自己帳戶，隨後又手持水果刀威脅王芳借款18000元。事後王芳報警，公安機關將其抓獲。方琦因犯強迫交易罪，於2017年6月20日被永州市零陵區人民檢察院作不起訴處理。之後兩人關係破裂。

2018年1月19日晚，方、王二人相約在零陵區太谷酒店1017房間見面，期間再次發生口角。次日淩晨5時許，王芳發現方琦包中有刀具，雙方又發生爭執後，王芳跑出房間，方琦持刀追趕至走廊，勒住王芳的脖子，捅刺其頭頸部及身體。王芳掙扎至電梯內，方琦在電梯內繼續捅刺……而後逃離現場。

方琦供述，王芳發現自己包中有刀子後，告訴她：「你別又像去年一樣。」聽到這句話，方琦想起自己被送進看守所，都是王芳害的，當下就被激怒「我恨不得想砍死你」。

(中時電子報)