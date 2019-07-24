國安人員近日藉總統蔡英文出訪友邦之際，私運香菸案。總統府今召開記者會，公布國安人事異動，局長將由退輔會主委邱國正接任，據悉是因小英對於邱在年改期間能順利挺住相當讚賞。對此，國民黨台北市議員羅智強表示，小英除了牽拖前朝，對外界質疑，全部閃躲，推給司法調查，更轟民進黨現在用三招來進行危機處理。

羅智強今在臉書發文評論時政觀察。他說，看了總統府的記者會，不意外，除了牽拖前朝，對外界的質疑全部閃躲，推給司法調查。

他質疑蔡英文和民進黨，沒有馬維拉(馬英九前總統)，活不下去了嗎？

「我一看到9800事件，第一時間，就想，實在很離譜；但第二時間，我馬上猜到，這麼扯的事，民進黨一定會使出他的101招大絕」，「請出馬維拉」。「果不其然，馬維拉立刻被請出場，我真的是民進黨的『知己』啊！」

他也熱心幫大家盤整，這件事的九大疑點：

首先，馬總統出訪，也有4000條菸？他直指，別人他不知道，羅智強隨馬英九總統出訪三次，一條香菸也沒買！4000條，到現在也只是不具名的放話，誰知道是真是假？誰知道，這是不是造假的帶風數字。

其次，就算馬政府時真有4000條香菸這回事，他也支持查辦。但華航可以洩露5年的香菸清單給媒體，那怎麼不先把現在9800條清單公布一下。看看總統辦公室、總統府秘書長辦公室、國安會秘書長辦公室，有多少人在名單中？

第三，英明神武的北檢檢察長邢泰釗，奇怪，你是睡了還是死了，華航都告訴你他手上有清單了，你英明神武的北檢還不去約談、搜索、查封？

第四，英明神武的邢泰釗，北檢遲遲不啟動偵查行動，是因為蔡英文出訪的專機負責人、華航資深副總羅雅美是邱義仁人馬；負責免稅品的空品部副總邱彰信，是無影腳邱議瑩的弟弟；而提供囤貨的地點是華饍空廚的倉庫，董事長是葉菊蘭。為了保護這群綠朝新貴，所以你要給時間讓他們煙滅證據嗎？

第五，這件事不爆，大家還不知道，華航竟成為綠營雞犬分贓的大本營。大家還要相信蔡英文是什麼「民主辣台妹」的鬼話嗎？根本是吃相難看的分贓集團。

第六，事實上，不正是因為，負責此次總統出訪業務者皆為「攀親帶故」的綠朝皇親國戚，才能使菸品夾帶案操作如此一氣呵成？

第七，總統出訪專機的行李，特勤中心負責安檢，但上下飛機是由外交部負責，因為要安排行李上下機的次序。所以，每份行李都要標註姓名。裝箱的物品要註明內容，以便回國後分送或領取。那600條菸怎麼上飛機的？外交部也要交待。

第八，總統府已承認，有總統府的車輛、特勤中心的車輛、有侍衛室的車輛，但總統不公布誰派車的，其實依總統府規定，誰派車的都有派車單，請北檢趕快查一查。第九，這件事，原本是新北調查站查獲的，那為什麼不給新北地檢署偵辦，而要給保皇色彩十分濃厚的北檢？

最後，他還強調，民進黨現在就是用三招來進行危機處理：

一、棄卒保帥，吳宗憲當代罪羔羊；二、棄車保帥，國安局長、侍衛長下台，以平息輿論；

三、牽拖前朝，搬出馬維拉以轉移焦點。砲轟蔡英文。

(中時電子報)