台北市從2015年起推行遛狗繫狗鍊的政策，違者將依法開罰，不過市議員秦慧珠發現，北市稽查人員僅有8人，加上無執法強制力，取締窒礙難行，也導致狗傷人事件頻傳，呼籲市府應投入更多人力及資源，否則法規形同虛設。

台北市遛狗要繫狗鍊，違反者將依「台北市動物保護自治條例」規定，處罰2千元以上一萬元以下罰鍰，但北市議員秦慧珠發現，政策上路以來，仍有許多飼主未遵守，加上無執法強制力，常遇到飼主立刻直接抱狗離去，甚至質疑為何要提供個資，人狗衝突不斷。

對此，北市動保處動物救援隊長吳晉安表示，台 北市為都會區，即便是公園綠地周邊可能都緊鄰大馬路，飼主遛狗若未繫狗鍊，恐造成受傷事故，去年共裁罰37萬，件數可觀，但每個地區不見得有顯著感受。

吳晉安指出，不少飼主主張「就想讓毛小孩自由跑來跑去呀」或是一看到稽查員就趕忙將狗抱起，讓取締成效下降，目前市面上有販售伸縮牽繩，兼顧自由性與安全，飼主可以多加利用。

另外，稽查人力嚴重不足也是影響因素，目前動保處僅有8名稽查員，卻要負責12區的動保法跟野生動物保育法的違法取締，人力負擔大，盼市府能增加員額。

(中時 )