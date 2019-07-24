台南17歲少女到台中跑毒趴，疑遭撿屍性侵陳屍飯店。何、莊及吳姓等3男坦承與少女發生性關係，台中檢方以何等3男依涉遺棄致人於死罪及趁機性交罪等罪，向法院聲請羈押遭駁回，不服提起抗告。台中高分院撤銷一審裁定發回，台中地院24日重開羈押庭，下午裁定何等3人羈押禁見。

據了解，少女13日晚間到豐原區1家摩鐵毒趴，在14日凌晨已陷入意識不清狀況，疑遭人撿屍移往豐原區1家商務旅館，有6名男子先後進出房間，最後離場男子約在當天下午2、3時離去，飯店房務在晚間5時30分打開房門，赫見少女幾近全裸陳屍床上，趕緊向報警。

檢調調查，何、莊及吳姓等3男坦承各曾與少女發生性關係，賴男並在場以手機拍攝性愛影像，檢方諭令賴男以3萬元交保，何等3男依涉遺棄致人於死及趁機性交等罪，聲請羈押遭駁回，不服提起抗告。

台中高分院合議庭審理，認為未滿18歲少女被何男等人帶入飯店時，已處於深度昏迷，而陷於無自救力狀態，何男等人陸續離開飯店，並無一人通知家屬或告知飯店，任由少女獨留房內，且彼此對案情說明仍有不同之處，少女死亡原因尚須經解剖鑑定，為保全證據不致遭滅失、偽造及勾串，還有再調查審酌之處，撤銷原裁定，發回地院。

台中地院24日重開羈押庭，經5個多小時審理後，裁定何等3人羈押禁見。

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(中時 )