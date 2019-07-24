一名女網友表示，弟弟一個月前交了女友，沒想到近日女方卻寄超音波照並表示已經妊娠17週4天，但她看照片後發現上面日期，又問了弟弟相關時間，發現有諸多奇怪之處，擔憂孩子不是弟弟的，問網友「遇到這種事怎麼處理？」。網友紛回覆，「恭喜當現成老爸」、「綠光罩頂」、「17週還是胚胎應該是挪吒」。

女網友在《爆怨公社》臉書社團PO文表示，弟弟在五月底交了一個大一的女友，這個月放暑假女友回家，結果上禮拜就傳了一張超音波照片給她弟說「他要當爸爸了」，原PO說到，「一開始女方要我弟趕快聯絡我爸媽，看要怎麼處理」、「但我無意間看到產檢日期是2019年6月6日，而且已經妊娠17週4天」，進一步詢問得知，弟弟和女友第一次發生關係是在6月11日，她越想越覺得不對勁，PO網問網友「遇到這種事怎麼處理？」。

原PO貼出弟弟女友寄的超音波照，發現諸多疑點。(翻攝爆料公社)

此文曝光後，引發熱烈討論，「恭喜!當現成老爸」、「綠光罩頂」、「這個女生想幫孩子找爸爸」、「好扯喔！這是什麼樣的女孩子啊」、「就算是5/1認識，17週也要超過3個月了，女方傻了嗎？」、「一起去醫院檢查，就知道事實了，真相永遠只有一個」。

有當媽媽的網友表示，「騙人沒懷孕過喔」、「這是胚胎照不是17週的照片啊」、「17週有手跟腳了，甚至能稍微知道性別」、更有網友笑稱，「17週還是胚胎?懷的應該是挪吒」。

(中時電子報)