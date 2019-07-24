香港元朗21日發生暴力襲擊事件，當日在場協助市民而遇襲的民主黨立法會議員林卓廷24日陪同6名傷者和目擊者見記者。林卓廷表示，對有目標、有計劃持械毆打無辜市民的「白衣黑漢」和背後主事者，予以最強烈譴責。

林卓廷強調，市民當時並不是如立法會議員何君堯、民建聯梁志祥等建制派所稱到場挑釁；律師團隊會全力協助傷者和在場人士循刑事和民事追究施襲者；會追究警方蓄意不履行職責，縱容暴徒長期集結、持械、沒部署協助市民等。

林卓廷今日會聯絡負責案件的警員，查問如何給予市民信心警方會公正調查，因為當晚警方沒有及時到場，事後有警員與施襲者言談甚歡等。他亦會約見港鐵了解關於第三者責任賠償，再協助傷者，並要求港鐵公開交代應變是否有問題。

他認為，全世界極權政府不想自己出手打壓，就會找黑勢力襲擊市民和記者，香港正朝着這方向。他警告建制派「不要當香港市民白癡」、剪接網上短片，他認為當晚根本是黑社會、鄉事勢力有組織預謀暴打市民。

(中時 )