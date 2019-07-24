行政院發言人Kolas Yotaka在臉書貼文，說高雄市長韓國瑜從樹上下來之後，還是繼續批評行政院，但其實仔細反芻每次空戰的事發原因，各位會發現，主動開火、不斷重複對著鏡頭談藍綠有別、升高藍綠對抗的，不是行政院，是韓國瑜。

不過，針對小綠指韓國瑜爬樹矯情做作，Kolas則引述疾管署資訊，證明韓非作秀，疾管署說防，治登革熱最有效的辦法是清除積水容器，杜絕病媒蚊孳生。若樹上有洞，有積水的疑慮，可以在樹洞裡填土並種植植物。

Kolas並說，行政院業務繁忙，不會只盯著某一位市長，而是會盯著被疫情、災情所攻擊的一大群市民。政院說破嘴了，講了很多次： 救災、防疫、預算、建設皆不分藍綠，皆有公文、撥款紀錄可供證明。政院走過多少藍營執政的縣市，看過多少建設與計劃，每次到地方都努力傳達「中央地方努力合作為人民」，中央、地方的同仁之間大多也溝通順暢、相處愉快。

她表示，試想，作為一個執政黨，若真想繼續在明年獲得人民支持，有什麼動機要刻意忽略藍營執政縣市的人民？這不合邏輯吧？那作為在野的地方政府，又為何要一直升高政黨之間的衝突？動機是什麼？還是為人民想想吧。

(中時 )