台中市優質梨山茶評鑑頒獎，冠軍茶由台中市議會副議長顏莉敏以100萬元得標，拍賣所得將捐給梨山急難救助使用。（陳世宗攝）

和平區公所將於8月10日舉辦梨山茶品茗茶會，邀請民眾喝好茶及進行封茶儀式。（陳世宗攝）

台中市和平區公所主辦的「水蜜桃的故鄉在梨山-2019梨山森活節」活動，將於8月3日登場，24日宣傳記者會中，展示原住民風味餐、水蜜桃、梨山茶等，並舉行台中市優質梨山茶評鑑頒獎，現場拍賣得獎冠軍茶，由台中市議會副議長顏莉敏以100萬元得標，拍賣所得將捐給梨山急難救助使用。

「水蜜桃的故鄉在梨山-2019梨山森活節」宣傳活動，由市府副秘書長陳如昌主持，立委江啟臣、台中市議會副議長顏莉敏等人與會參加。陳如昌說，梨山不僅有最好吃的水蜜桃，市府接待外賓的禮物也都使用梨山茶葉，歡迎民眾到梨山觀光旅遊，採購水果與喝好茶。

農業局長蔡精強指出，全台最好的水蜜桃在梨山，農業局積極輔導農民，共同行銷梨山水蜜桃，期望打造優質的台中品牌。梨山茶種植地只有約400公頃，但年產值卻將近40億，一斤約新台幣4000元，為高價格且品質優良的茶種，市府積極與農民合作，實質增加農民收入。

和平區公所表示，公所於8月10日舉辦梨山茶品茗茶會，邀請民眾進行封茶儀式，現場購買茶業二兩的前100名民眾更可免費獲得封茶罐、封條及藏茶票； 8月適逢遊客暑期度假旅遊旺季，搭配梨山地區水蜜桃熟成上市，區公所積極推出各種行銷推廣及部落生態旅遊活動。

梨山觀光大使「樂桃桃」將於8月11日在楓康中科店擔任一日店長，讓全台的民眾都能享用到品質保證的美味水蜜桃。今年延續舉辦受民眾歡迎的「梨山水足跡公益健走活動」，將於8月3日登場，邀請泰雅族歌手張心傑與民眾健走，並倡導水資源保育及環境保護的重要。

(中時 )