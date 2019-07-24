立委陳曼麗日前主持「無障礙友善診所」公聽會時，衛福部常務長次薛瑞元以「每種障別朋友都不是很多」為由，如果所有診所通通落實無障礙診所恐怕會有困難，對此，台灣障礙者權益促進會表示，薛瑞元的話突顯他對身心障礙者的不瞭解，況且只是要在各診所設置斜坡板，困難度真的高嗎？呼籲應修正「醫療機構設置辦法」要求全面落實。

障權會理事張惠美表示，薛瑞元以身心障礙者人數較少、是少數族群，顯示他不瞭解身心障礙者權利公約（CRPD）的精神、原則與條文，衛福部不應藉此忽略每個人在尊嚴和權利一律平等的價值觀。

至於衛福部希望推動無障礙診所認證，張惠美批評，如果無障礙診所不是全面落實，這樣與去教學醫院、區域醫院就診有何不同，身障者僅僅只是想要診所大門做斜坡通道或者汁備斜坡板，難度真有這麼高嗎？她建議，衛福部應提案修正「醫療機構設置辦法」，增設診所的斜坡通道，如果在這期間內無法改善成斜坡通道，可使用斜坡板替代。

中華民國身心障礙者自立更生協會理事張學恒說，身心障礙者權益保障法第 16 條明訂「身心障礙者之人格及合法權益，應受尊重及保障，對其接受教育、應考、進用、就業、居住、遷徙、醫療等權益，不得有歧視之對待」，但現在要就醫卻要至3公里外的醫院才能就醫，今天具狀向監察院提出陳訴，希望監察委員王幼玲調查衛福部有無失職，以捍衛身障者人權。

(中時 )