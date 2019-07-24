出國觀光客護照、錢包、手機，隨身攜帶的「三寶」，任意一個丟掉都會影響旅程，臺中市政府警察局第六分局市政派出所員警接獲民眾報案須警方協助，到場後發現2名大陸籍旅客，搭乘計程車時，不慎將裝有證件的包包遺失，故請求警方幫忙，員警透過調閱路口監視器，在短短20分鐘迅速找回遺失的物品，讓2名旅客豎起大拇指稱讚臺灣警察效率。

臺中市警第六分局市政派出所警員侯可欣、徐尉凌接獲民眾報案，在百貨公司需警方協助，警方到場了解後，來自大陸南京的劉、陳姓2名特教老師，從逢甲商圈搭乘計程車來臺中市七期新光三越百貨途中，不慎將裝有護照的小皮夾遺落在車上。

兩人不記得計程車的車牌號碼，又因為即將要離境，心急如焚之下請求警方幫忙，希望能有機會找回護照。

因為2人係外籍旅客，對於路況不熟悉，員警先載著2名特教老師找出她們搭車及下車的位置，沿線調閱監視錄影器，果然在離下車處不遠路口找到2女搭乘的計程車的影像，立即聯絡司機，迅速找回遺失的護照。

2名大陸籍的旅客得知員警尋回遺失護照後，感謝員警幫忙，讚賞臺警察服務親切，效率第一，經過旅程的小插曲，讓她們更喜歡臺灣，也讓這趟寶島之旅留增添美好的回憶，盼有機會還要再重回臺灣旅遊。

(中時 )