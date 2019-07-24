2020東京奧運邁入倒數一年，而目前正在進行的日本羽球公開賽，比賽場館就是東奧羽球項目場地，選手們提前感受球場特性，大會也邀請選手應景比出「1」的手勢拍照，選手也擺出燦爛笑容，表達對東奧的期待。
對於比賽場館武藏野之森綜合體育廣場，美籍華裔選手張蓓雯說：「感覺就像個羽球大會堂，打起來沒有什麼風，感覺更容易掌控，很開心奧運羽球項目能在這樣的場館進行。」不過張蓓雯日本羽球公開賽第一輪就碰到世界球后戴資穎，只打了31分鐘就以17：21、19：21落敗，沒能有更多體驗這座場館的機會。
張蓓雯目前把自己的訓練基地從新加坡移到馬來西亞吉隆坡，希望藉次增加更多技巧，幫助她角逐2020東奧，她補充：「目前對我來說，就是多打幾場巡迴賽，如果暫停下來，就沒辦法好好多訓練自己，畢竟透過比賽和出色的對手過招，可以幫助我成長。」
世界球后戴資穎日本公開賽第二輪對手、印尼女將東宗（Gregoria Mariska Tunjung），要和同胞哈塔琬（Ruselli Hartawan）、菲崔雅妮（Fitriani Fitriani）競爭，希望能成為代表國家參加東奧羽球女單的選手，甚至她還有更遠大的目標，「我不想只是能參加奧運就好，還想成就一些事情。因為要跟同胞競爭，我有點緊張，因為有3個人搶2個名額，每一場巡迴賽，我都覺得自己要表現得比其他人好。」
(中時電子報)
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