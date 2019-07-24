現代人因為工作、作息的關係，總是很難在正常時間內飲食，但飲食的時間又相當重要，為此，臉書專頁《營養初 Nutrue-營養師杯蓋》分享了5種不同作息的正確飲食點，無論是需要上大夜班的夜貓族，還是需要輪班的人，都有適合的進食時間。

常見的作息類型分為5種：

1.朝九晚五型：以一般生活規律的上班族來看，早上6-8點起床，凌晨12點就寢，早餐應該在7-9點、午餐在12-13點、晚餐在18-20點左右進食。

2.早起型：若是需要在4-6點起床，晚上10點睡覺的話，跟朝九晚五型的人不會差太多，只要早餐提前2小時，午餐在11-13點左右吃這樣即可。

3.睡到飽型：假日時常出現此類型，飲食建議早起吃點小東西就好，不用吃到太好的早餐，午晚餐時間可調整為朝九晚五型，也就是13-15點吃午餐，19-21點吃晚餐。

4.夜貓族：凌晨4-5點睡，直到中午才醒，屬於此類型的人，因飲食取得較不易，往往以便利商店為主，但建議可以利用下班時間準備好便當，利用微波方式加熱較容易達到均衡飲食，若飲食時間安排不易，可起床後1小時吃早餐，最晩睡前4小時吃晩餐。

5.輪班不定型：此類型的朋友可依前面幾種調整，若時間不好抓，可起床後1小時吃早餐，最晩睡前4小時吃晩餐。

(中時電子報)