台灣近年吹起全民健身瘋，隨之而來的運動傷害也頻傳。萬芳醫院統計，近1、2年因健身受傷前往醫院求診的病人，已提升1到2成，多是出於姿勢不當或過量運動。

萬芳醫院復健科主治醫師鄭宇軒表示，運動傷害分急性及慢性。急性運動傷害包括脫臼、骨折、扭傷或出血等，因為疼痛狀況明顯，立即治療、適當休息即可緩解；慢性運動傷害往往不知什麼時候受傷、傷在何處，只覺得有些不舒服，休息後好像又無礙，直到疼痛加劇後才想要就醫。

鄭宇軒表示，門診近來常見20多歲開始健身的年輕人，患處多為肩部、膝關節及下背等。若是急性運動傷害，通常會給予傷口處理，包括手術、消炎止痛等。如要恢復健身則需採漸進式進行，切勿立即回到原本的運動強度；慢性運動傷害則需由醫師評估症狀，選擇合適的治療方案，例如適當的運動處方、復健儀器治療或使用增生療法。

鄭宇軒提醒民眾，運動前應以「動態伸展」作為熱身，透過活化身體肌肉，增加核心溫度肌肉伸展效果，而非單純靜態拉筋，才能減低運動傷害的產生。若有任何不適，建議多加注意並及早就醫，以免運動變成傷害得不償失。

(中時 )