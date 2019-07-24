阿根廷最終選擇韓國航太工業公司（KAI)的FA-50金鷹，作為他們的新型戰鬥機。

FA-50 Fighting Eagle Light Combat Aircraft

詹氏防衛(Jame’s Defense)報導，阿根廷空軍的機隊急需更新換代，幻象3 (Mirage III)與幻象5(Mirage V)已經老邁不堪用，在2015年末退役，而美製的道格拉斯A-4R攻擊戰鬥機雖然還在使用，但也越來越難以維護。

阿根廷財政能力有限，無法購入昂貴的先進戰機，因此只能從中古戰機與教練機或廉價戰機當中挑選，中古戰機包括以色列幼獅式(Kfir)、法國達梭幻象F-1，但是這些戰機的飛行時數都很長，後勤不易維持；另外就是戰機能力的教練機，這就包括韓國的FA-50，義大利M346，與捷克的L159，這3種教練機當中，只有FA-50具有超音速能力，比較接近真正的戰鬥機。

2016年9月，阿根廷代表團首次訪問韓國，參觀韓國空軍第16戰鬥機聯隊，其中一名阿根廷飛行員也乘座TA-50金鷹教練機，對於這種小而廉價的戰鬥機頗為滿意。消息經披露之後，阿根廷果然選擇FA-50。

消息人士稱，雖然還沒確定，但政府在不久的將來就會簽署採購書，首批數量可能在10架左右。

(中時電子報)