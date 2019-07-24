青春山海線LOGO草圖已設計完成，預計下月推出，打造觀光品牌。（譚宇哲翻攝）

新北市觀光局推動深度旅遊，除了打造「青春山海線」及「淡蘭古道」觀光主題，也推出觀光主題品牌，目前已註冊的產品已有27項，新北市觀光局長張其強今宣布，下月起將透過新北品牌鼓勵青年返鄉拚經濟，以「商標授權」方式保證品質，共創在地品牌商機。

新北市觀光局長張其強今天上午在市政會議報告時指出，為打造新北觀光品牌，淡蘭古道已設計有雙葉蕨LOGO，完成T恤，背包套，明信片，資料夾及戶外休閒用品等共27項產品的商標登記。

青春山海線LOGO草圖目前也已設計完成，用線條呈現山、海及海岸線的海浪與陽光，搭配深澳酋長岩的稀有猛禽-隼，色系則採用傳統宮廟的大紅、金黃色系，預計下月推出。

張其強強調，過去的旅遊是盡量「把彎路走直」，就是在有限的時間，盡量多玩幾個地方，但深度旅遊是「盡量把直路走彎」，觀光局最近推出的「步旅行」，就是希望遊客透過步行或是路跑，可以在當地停留越久、感受越多，自然就會帶來更多的在地消費，而最重要的關鍵，就是必須讓年輕人有留下來的動力。

新北市長侯友宜表示，青春山海線和淡蘭古道是新北市一定要打造的觀光品牌，要結合在地元素、創造沿路商機，除了透過LOGO設計、商標授權，還需要農業局輔導在地小農，經發局協助推廣在地美食，交通局規畫更方便的自行車道、步道、公共運輸串聯接駁與停車配置，才能提供每一個到新北的遊客「以人為本」的山海體驗。

(中時 )