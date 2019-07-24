台中市30多歲陳姓男子，24日酒後逆向騎車遇警盤查，陳男擔心酒駕新制上路加重處罰，拒檢逃離，員警沿路追到陳住處，期間雙方發生拉扯，陳不慎失足從樓梯跌落受傷送醫，最後警方開出酒駕拒測18萬元罰緩並吊銷駕照。

立人派出所指出，當時在北平路上發現55歲陳姓男子疑似酒駕、逆向行駛，但陳姓駕駛遇攔查不停，機車還加速騎離，員警沿路追回陳姓男子住處，陳迅速上樓，但在樓梯間發生爭吵、拉扯，陳男不甚摔落，腿部受傷。

警方表示，攔查時已聞到陳男身上散發濃厚酒味，還不斷向警方求情，要員警讓他走，但見警方準備拿酒測器，突然騎機車加速逃離，騎到1家飲料店前，棄車往2樓住處直奔。

警方指出，陳男在樓梯間與員警發生拉扯，因重心不穩從樓梯摔下，導致左腳骨折送醫，陳男最後選擇拒絕酒測，遭開18萬元拒測罰款，及吊銷駕照3年內不得考照處分，酒駕拒測得不償失。

(中時 )