39歲日本男星玉木宏過去以《交響情人夢》中千秋王子一角登上男神地位，去年6月他閃電迎娶小他6歲女星木南晴夏。今(24日)日媒報導玉木宏閃婚後似乎身價大跌，粉絲俱樂部的會員數暴跌，16日網站更宣布將結束營運關閉影迷會，使玉木宏遭遇事業危機的傳言甚囂塵上。

玉木宏去年6月宣布和演出《神探夏洛克小姐》的女星木南晴夏結婚，今年初夫妻倆赴紐西蘭補辦婚宴，夫妻倆今年7月還被拍到先去探望玉木宏母親，再一同到餐廳慶祝結婚一周年，可見感情甜蜜，但家庭生活順遂，工作卻傳出危機，《週刊女性》報導，玉木宏的會員制影迷會本月中突然宣布收攤，疑和玉木宏死會、吸引力不再有關。

報導指出，玉木宏的影迷會過去活動頻頻，曾辦過旅遊團，也曾邀玉木宏跟粉絲近距離接觸，當紅時期粉絲會每次辦活動都得限定報名人數，但去年9月起粉絲會所舉辦的活動變少，參加人數降低，會員數量也大幅減少，令不少人都擔心他事業就此陷入冰點，但對此，玉木宏公司暫未回應。

(中時電子報)