浪琴表 (Longines）自1878年推出計時馬表機芯H20之後，就開始積極贊助運動和馬術賽事，多年來贊助全球各大重要馬術賽和擔任官方時計，與馬術有著深厚淵源，其中最重要的賽事包括英國皇家馬術賽（Royal Ascot）、法國Prix de Diane Longines、浪琴表馬術大師賽等，在眾多瑞士腕表品牌當中可謂獨樹一幟。

浪琴表Record開創者系列白面羅馬數字時標雙色金不銹鋼鍊帶男表，11萬7600元。（Longines提供）

馬術賽向來是歐洲皇家和上流社會的社交場合，服裝要求嚴謹，男士必須穿燕尾服和大禮帽，女士則要求一定要著洋裝和配戴禮帽，重現十九世紀皇室成員和上流社會紳士淑女的社交情景，浪琴代言人彭于晏和林志玲受邀出席馬術賽時，也都巧扮紳士淑女正裝赴會，不容絲毫馬虎。

馬術賽既是一場結合力與美、時間競速又高貴優雅的時尚饗宴，與浪琴表有了完美的呼應，全新登場的浪琴表Record開創者系列男女表更是代表作品。

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